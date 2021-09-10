Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 11 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 9’unun FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 kişiyi yakaladığı duyuruldu.
Açıklamada, yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/VnbFhmS2DF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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