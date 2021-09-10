Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sırasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edremit Şubesince bir temsil yapıldı. Gösteride çarşaflı bir kadın önce zincire vuruldu. Ardından o zincir çözüldü, kadının üzerindeki örtü de açıldı.

Kaymakam merkeze çekildi

Kutlama sırasında ve sosyal medyada tepki çeken gösteriyle ilgili Balıkesir Valiliği soruşturma başlattı, kaymakam Turgay Ünsal merkeze çekildi.

Valilik açıklamasında tepki çeken bölümün kutlama programında yer almadığı anlatıldı. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır."