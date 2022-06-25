Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı.
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Etiketler: Casusluk MİT Son Dakika Yunanistan
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