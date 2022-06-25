Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TCG Anadolu'da deniz kabul testlerine başlandı
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu gemisinde, projenin son aşaması olan deniz kabul testlerine başlandı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, TCG Anadolu gemisi için artık geri sayıma geçildiğini söyledi.
Demir, "Anadolu gemimizde projenin son aşaması olan Deniz Kabul Testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz. Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacağımız Anadolu'yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız." dedi.
Etiketler: İsmail Demir Savunma Sanayii
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