Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, TCG Anadolu gemisi için artık geri sayıma geçildiğini söyledi.

Demir, "Anadolu gemimizde projenin son aşaması olan Deniz Kabul Testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz. Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacağımız Anadolu'yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız." dedi.