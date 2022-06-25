Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Marmaris yangınında yanan bölgelerin Göktürk-1 uydusuyla çekilen görüntüsü paylaşıldı.

Paylaşımda, Marmaris’te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından da kullanıma hazır hale getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı" ifadelerine yer verildi.