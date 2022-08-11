Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda Kurul üyeleri, yurt dışında ve özellikle de Avrupa’da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulundu.

Türkiye'deki yabancı vakıfların faaliyetleri değerlendirildi

Bu çerçevede Türkiye’deki yabancı vakıfların ve benzeri kuruluşların faaliyetleri de değerlendirildi.

Türkiye demokrasi ve kalkınma yolunda mesafe kat ettikçe, bağımsız adımlar attıkça, Avrupa’nın ülkemize olan husumet düzeyinin de yükseldiğine dikkati çeken Kurul üyeleri, Avrupa Birliği üyelik sürecinden terörle mücadele ve sığınmacı konularına, Avrupa’nın Türkiye’ye karşı sergilediği tutarsız, haksız, adaletsiz ve riyakar tutuma işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantıda ele alınan konuların satır başlarını @trthaber muhabiri Ümmühan Bölükbaş aktardı.https://t.co/YnxmeBKEDx pic.twitter.com/ezdsS9ItmQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 11, 2022

Kurul üyeleri, Türkiye seçim sathı mailine girdikçe sosyal medya kaynaklı dezenformasyonların ve milli birliğimizi zedelemeye dönük provokasyonların artabileceğini ifade ederek, ülkemiz ve milletimizle ilgili sadece sınırlarımız içinde değil yurtdışında da yoğunluk kazanacağı anlaşılan iftira kampanyalarına karşı alınacak tedbirler üzerine fikir teatisinde bulundu.

"Avrupa, etnik ve dini fanatizmini kavramların arkasına saklanarak sergiliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Avrupa’daki ülkemiz aleyhtarı siyasi ve sosyal alerjinin çok derin tarihi kökleri olduğunu belirterek, Avrupa’nın etnik ve dini fanatizmini demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların arkasına saklanarak sergilediğini dile getirdi.

“Batının medeniyet değerleri” diye tüm dünyaya dayatılan ilkelerin kendi güvenlik ve refah düzeni tehdit altına girdiğinde bizzat bu ülkeler tarafından ayaklar altına alındığını defalarca gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hak ve özgürlükler konusunda, hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir. Avrupa’daki vatandaşlarımızın en insani taleplerine bile sırtlarını dönenlerin, ülkemizde diledikleri gibi at koşturma taleplerinin gerisindeki niyeti biz gayet iyi biliyoruz. Bize karşı öfkelerinin sebebi, toplumsal ve toprak bütünlüğünü bozdukları, devlet sistemini çökerttikleri yerlerde oynadıkları oyunu ülkemizde de tekrarlayamamış olmalarıdır” değerlendirmesinde bulundu.