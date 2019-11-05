Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti. Kurulda iç ve dış gelişmeler ele alındı.

Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

İlk toplantı 2 Ekim'de yapıldı

Yüksek İstişare Kurulu, devlete hizmet etmiş kişilerin bilgi ve birikimlerinden istifade edilmesi için oluşturuldu.

Kurul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ilk toplantısını 2 Ekim'de gerçekleştirmişti.

Kaynak: TRT Haber