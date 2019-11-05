Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad ilçesinde güvenliğin sağlanması için arama-tarama faaliyetleri sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı bulundu.

Mühimmatlar, Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edildi.

Kaynak: TRT Haber