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Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımları devam ediyor05 Kasım 2019 Salı 17:28 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 17:31
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımına devam edildiği belirtilen paylaşımda, "Bizim mücadelemiz, yalnızca teröristlerle." ifadesine yer verildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Kaynak: TRT Haber