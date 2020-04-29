Onlar ülkelerinden binlerce kilometre uzakta yaşıyorlar ancak YTB, çalışmaları ile uzakları yakın ediyor. Özlem gideren, nesiller arası köprüler kuran bu çalışmalarda 10 yıl geride kaldı. YTB'nin 10. yıl sürprizi "Memleketim" isimli dergi oldu.

YTB farklı coğrafyalardaki yaklaşık 6 buçuk milyon Türk'e ulaşıyor

YTB, gönül coğrafyasındaki çalışmaları yeni projelerle daha güçlü şekilde sürdürüyor. Dünyanın dört bir yerindeki yaklaşık 6 buçuk milyon Türk'e ulaşıyor, yakın ve uzak coğrafyalardaki kardeş ve akraba topluluklarını unutmuyor.

YTB Başkanı Abdullah Eren:

"Güçlü diaspora, güçlü Türkiye bizim sloganımız. Türkiye ile olan aidiyetini, Türkiye ile olan gönül bağlılığını kaybetmeyen, güçlü bir diaspora temenni ediyoruz."

148 bin uluslararası öğrenci ağırlandı, hedef 2023'te 200 bin

YTB, "uluslararası öğrenci" projesi ile adeta "gençlik köprüleri" kurarak, gençlerin Türkiye ile tarihi, sosyal ve kültürel bağlarını güçlendiriyor. Son 10 yılda 25 bini burslu olmak üzere yaklaşık 148 bin uluslararası öğrenci ağırlandı. 2023'te hedef, 200 bin uluslararası öğrenciye ulaşmak.

"Memleketim" dergisi yayın hayatına "merhaba" dedi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 10'uncu kuruluş yıldönümünü kutlarken ses getiren bir çalışmaya daha imza attı. "Memleketim" dergisi yayın hayatına merhaba dedi. İlk sayısı, "Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye" başlığıyla çıktı.

"Memleketim" okuyucularına ilim ve medeniyetten, şehir ve mimariye kadar keyifli ve bilgilendirici bir içerik sunuyor.

3 ayda bir yayımlanacak dergiye, YTB'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.