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Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilidi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı komando birlikleri tarafından hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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