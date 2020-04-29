Öğretmen ve öğrenciler seferber oldu, okullar fabrika gibi çalıştı. Koronavirüse karşı tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanmasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ile bilim ve sanat merkezleri önemli rol oynadı.

Meslek liseleri ile bilim ve sanat merkezleri, koronavirüs salgınının başlamasıyla maskeden dezenfektana, siperlikten koruyucu önlüklere, hatta solunum cihazlarına varan bir ürün yelpazesi ile üretim gerçekleştiriyor.

Türkiye genelinde, 109 meslek lisesi ile 150 bilim ve sanat merkezinde üretim yapıldı. Aralıksız süren çalışmalarda, 1467 öğretmen, 2121 öğrenci görev aldı. 385 usta da deneyimlerini öğrencilere aktardı.

Tıbbi maske ve tulum için kollar sıvandı

Türkiye'nin tekstil merkezi olması ve ham madde sorunu yaşamaması, üretimin hız kesmeden devamını sağladı. Okulların hepsi kendi alanında örgütlendi. Meslek liselerinin tekstil bölümleri tıbbi maske ve tulum için kolları sıvadı.

Cerrahi maskeler için ülke genelinde onlarca okul seferber oldu. Ancak daha hızlı bir üretime ihtiyaç vardı. Seri üretim için gerekli olan o cihaz da üretildi. Maske üretimi katlandı.

Kimya bölümleri dezenfektan, metal bölümleri üç boyutlu yazıcı ile yüz siperi yapımına koyuldu.

Üretilen tıbbi malzeme ve ekipmanların tamamı

Şu ana kadar meslek liselerinde toplam 10 milyon tıbbi maske dikildi. 130 bin litre el, 6 milyon yüzey dezenfektanı, 4 bin litre kolonya üretildi. 765 bin yüz siperi ve 1 milyon tulum hazırlandı.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Tarık Aşçı