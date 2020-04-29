Türkiye hızlı önlemler alıp, tedavi protokolünü değiştirdi. Denenen farklı yöntemler, kısa sürede sonuç verdi. Nisan'da virüse yakalananlar, hastalığı daha hafif atlattı.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, son gelişmeleri TRT Haber'e değerlendirdi:

"Akciğerlerdeki tutulum çok daha az"

"Nisan ayından itibaren özellikle son iki haftadır hem başvuru sayısında azalmayla birlikte, hastalarda gördüğümüz önemli bir özellik akciğerlerinde tutulumun çok daha az olması."

Koronavirüs mutasyona mı uğruyor?

Yoğun bakıma giren hasta sayısında da gözle görülür azalma yaşandı. Bu durum akıllara virüsün mutasyona uğrama ihtimalini getirdi.

"Virüsün virülansında azalma olabilir. Ama bunu şu an için söylemesi çok zor. Bir takım testler yapılması lazım. "

Sosyal mesafe

Yayılımın azalmasında, sosyal mesafe kuralına uyulması, başlıca etken.

"Sosyal mesafeye uyulması ile bu virüs yükünün azalmış olduğunu düşünüyoruz. Ciddi anlamda daha az virüsle karşılaşıldığını düşünüyoruz. Eğer bu tedbirler gevşetilirse, inanın bu 2 binli rakamlardan yine 5 binli rakamlara ulaşmak o kadar zor değil."

Her ne kadar vaka sayısı düşse de uzmanlar, izolasyonun devam etmesinin önemini vurguluyor.