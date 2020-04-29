Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, hayatını kayeden Ali Hemdan El Asani'ye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

Yaşanan elim hadise nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını belirtti.

Erdoğan, "Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Suriye halkına selam ve sevgilerini ileten Erdoğan, dün Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da ifade etti.