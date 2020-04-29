CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana iki ilkeye vurgu yaptıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz, salgının ilk gününden bu yana iki ilkeye vurgu yaptık. Sürekli ihtiyat ve katı tedbir. Bundan sonra da bu iki ilkeye, çok daha dikkatle riayet etmeliyiz. Sağlıkçılarımız başta olmak üzere, milletimizin fedakarlıklarının boşa gitmemesi için iyi planlanmış sorumlu bir çıkış stratejisi izlemeliyiz. Salgının yeniden hortlamamasını ancak böyle sağlayabiliriz."