Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
CHP'den koronavirüsle mücadelede 'ihtiyat ve katı tedbir' uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüsle mücadelede ihtiyat ve katı tedbir vurgusu yaparak, salgının yeniden yükselişe geçmemesi için bunun gerekli olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
Öztrak, koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana iki ilkeye vurgu yaptıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
"Biz, salgının ilk gününden bu yana iki ilkeye vurgu yaptık. Sürekli ihtiyat ve katı tedbir. Bundan sonra da bu iki ilkeye, çok daha dikkatle riayet etmeliyiz. Sağlıkçılarımız başta olmak üzere, milletimizin fedakarlıklarının boşa gitmemesi için iyi planlanmış sorumlu bir çıkış stratejisi izlemeliyiz. Salgının yeniden hortlamamasını ancak böyle sağlayabiliriz."
Etiketler: CHP koronavirüs faik öztrakSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 16:16
Son Haberler
- 16:38
- 16:38
- 16:32
- 16:24
- 16:20
Sıradaki Haber
Ambulans uçaklar koronavirüs mesaisinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz