Irak'tan alınıp, Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanına getirilen Türk işçilerin ilk kontrolleri yapıldı.

Vatandaşlar daha sonra otobüslerle Kütahya ve Afyonkarahisar'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Irak'a çalışmak için giden 289 kişiden 150'si Kütahya'da, 139'u ise Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Karantinaya alınanlar için sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirilirken, vatandaşların tüm ihtiyaçları bulundukları ilin valilikleri tarafından karşılanacak.