Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplantısında, İyi Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yaptığı itiraz görüşüldü.
YSK, İyi Parti'nin talebini, kararın kesin olması nedeniyle reddetti.
Kaynak: AA
YSK, İyi Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine dair kararın yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplantısında, İyi Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yaptığı itiraz görüşüldü.
YSK, İyi Parti'nin talebini, kararın kesin olması nedeniyle reddetti.
Kaynak: AA