Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YSK'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin itirazlara yönelik verdiği red kararının gerekçesini paylaştı. Cumhurbaşkanının görev süresini, cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin birlikte yapıldığı bir önceki seçim tarihinin esas alınarak belirlendiği kaydedildi.
Kararda, Anayasanın 101’inci ve 6271 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının görev süresinin 'birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi'nin esas alınarak belirleneceği hatırlatıldı.
Buna göre, Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin birlikte yapıldığı bir önceki seçim tarihinin esas alındığı belirtildi.
“Birlikte yapılan ilk seçim” tarihinin 24 Haziran 2018 olduğu ve Cumhurbaşkanının birinci dönem beş yıllık görev süresinin bu tarihten itibaren başladığı ifade edildi.
Bu durumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazların reddine karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan YSK
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