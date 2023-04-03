Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati: Kiracıların da krediden faydalanabilmesine imkan sağlıyoruz
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kentsel dönüşüm kredileri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati açıklamasında, "Ev sahiplerinin yanı sıra en az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracıların da bu krediden faydalanabilmesine imkan sağlıyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı
Son Haberler
- 18:14
- 18:00
- 17:54
- 17:32
- 17:31
Sıradaki Haber
Bakan Soylu: Malatya'da enkazın yüzde 70'i kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz