Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs 2017'de Odalar Birliği Genel Kurulu’nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na hitaben "Türkiye’nin otomobilini yapmak için babayiğitler arıyorum, bu görevi sana veriyorum" dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu "Sayın Cumhurbaşkanım, arkamızdaysan, tamam; biz bunu yaparız" dedi ve Türkiye’nin Otomobili projesi karşılıklı verilen bu sözlerle yola çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen buluşmayla ‘babayiğitler’ kamuoyuna duyuruldu. Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek Togg, resmi olarak 25 Haziran 2018’de kuruldu.

24 Temmuz 2018’de Togg AŞ, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdikten sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek projenin hayata geçirilmesi için düğmeye basılmıştı.

Proje Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam not aldı

Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin güç birliğiyle çalışmalarını sürdüren Togg’a 1 Eylül 2018'de, M. Gürcan Karakaş CEO olarak atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Togg CEO’su Gürcan Karakaş, 30 Kasım 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a projenin sunumunu yaptı, ilk çizimleri gösterdi ve Cumhurbaşkanı’ndan tam not aldı.

27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen “YeniLige Yolculuk” buluşmasında, "C-SUV" ve "C-SEDAN" cihazlarının ön gösterimi yapıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye’nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz” diyerek, ilk siparişi verdi.

Gemlik’teki Togg Teknoloji Kampüsü’nün inşaatına başlama töreni, 18 Temmuz 2020’de gerçekleştirildi. Kampüsün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Tesisin üst yapı çalışmaları ise Ocak 2021’de başlatıldı.

Togg, Almanya'nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart'taki de:hub'da kullanıcı araştırmaları yaparak küresel kullanıcıların beklentilerine uygun mobilite çözümleri geliştirmek üzere, 2021 yılında Avrupa ofisini açtı. Eş zamanlı olarak da teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı’nı (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete soktu.



Togg 27 Eylül 2021’de, enerji yoğunluğu en yüksek Li-ion NMC hücre teknolojisine sahip olan Farasis Energy ile yüzde 50/50 ortaklık yapısıyla Türkiye’de batarya kimyası, hücresi, modül ve paketler geliştirmek üzere, Siro Silk Road Temiz Enerji Teknolojileri şirketini kurdu. Siro, 2031 yılı itibarıyla yıllık 20 GWs’lık üretim kapasitesiyle bölgenin lider enerji depolama oyuncularından biri olacak, temiz enerjinin yaygınlaştırılmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına, dolayısıyla sürdürülebilir dünyaya önemli katkılarda bulunacak.

Togg, Türkiye’de uçtan uca yüksek performanslı şarj cihazı kurmak için de 2 Aralık 2021 tarihinde %100 Togg iştiraki olan Trugo markasını kurdu ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılacak şekilde şarj istasyonlarını kurmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.



Togg yeni logosunu, 18 Aralık 2021'de tanıttı. Logonun tasarımındaki iki ok, ortasında mükemmel kare şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı kültürlerinin bir araya gelmesini simgeliyor, aynı zamanda Togg'un hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyordu.

Togg’un ‘YeniLige Yolculuk’ hedefinin çekirdeği olan Teknoloji Kampüsü’nün zemin güçlendirmesi için 44 bin beton kolon kullanıldı. Üretim hatlarında 250 robotun görev aldığı kampüs inşaatında 9 bin kişi görev aldı, 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi. 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip.Togg, Ocak 2022’de dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’ye katılarak, (Consumer Electronics Show) dünya marka lansmanını gerçekleştirdi. Marka ilk katıldığı yıl CES’in en beğenilen 6. markası seçildi. Togg 2023 yılı başında ikinci kez katıldığı dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında ise bu kez 2 sıra ilerleyerek en beğenilen 4 marka seçildi.

Teknoloji Kampüsü’nde Temmuz 2022’de deneme üretimleri başladı. Kampüs, 29 Ekim 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmi olarak açıldı ve seri üretime hazır hale getirildi. İlk akıllı cihazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üretim bandından indirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta siparişini tekrarlayarak, “Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım ile istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz" dedi. Bu açıklama sonrası Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Anadolu kırmızısını tercih edeceklerini duyurdu.

11 Aralık 2022’de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'ye Togg ile geldi.

Togg, kullanıcılarla buluşacak ilk modelinin ismini T10X olarak açıkladı. Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş süreci gerçekleşti. Dünyada eşi benzeri olmayan, Türkiye’de ilk defa uçtan uca dijital bir şekilde gerçekleşen sürece rekor bir katılım oldu. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekilişe Trumore mobil uygulaması ve Togg web sitesi üzerinden 177 bin 467 kişi katıldı. Togg bu yoğun ilgi üzerine 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine çıkardı. Böylelikle Togg’un 2023 yılı üretim adedi de 28 bine ulaştı.

177 bin kişi kuraya katıldı

29 Mart 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleşen dijital çekilişle 177 bin 467 kişi arasından şanslı 20 bin kullanıcı ön sipariş hakkı kazandı. 20 bin kişinin yanı sıra 20 bin kişi de yedek listede yerini aldı.

2023 yılında 28 bin Togg’un teslim edilecek.

Togg’da, T10X’in pazara sunulmasından sonra C ve B segmentlerinde yeni modeller üretim sırasına girecek. Bu modellerin aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030’a kadar ortak platform kullanarak 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet akıllı cihaz üretmeyi planlıyor.