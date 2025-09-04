Açık 23.9ºC Ankara
AA 04.09.2025 19:12

YSK, CHP'nin "kongre başvurusu"nu yarın görüşecek

YSK, CHP'nin İstanbul ilçe kongrelerini durduran kararlara itirazını yarın 14.30'da görüşecek.

YSK, CHP'nin "kongre başvurusu"nu yarın görüşecek

CHP, YSK'ye yaptığı başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı" olduğunu ileri sürmüştü.

CHP'nin başvurusunda, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının söz konusu mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin "tam kanunsuzluk" teşkil ettiği belirtilmiş, Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği ifade edilerek, YSK'nin "tam kanunsuzluk" yetkisini kullanması ve söz konusu ilçe seçim kurullarının kararlarının kaldırılması istenmişti.

Edinilen bilgiye göre, YSK, yarın 14.30'da söz konusu başvuruya ilişkin toplanacak.

