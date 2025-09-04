SICAK
HABER GİRİŞ
04.09.2025 18:20
, 04.09.2025 18:23
SON GÜNCELLEME
04.09.2025 18:23
Filenin Sultanları yarı finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve Japonya ile eşleşti.
Ayrıntılar geliyor...
