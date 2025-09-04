Sözde mizah dergisi Leman davasında iddianame hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde 26 Haziran'da Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Leman dergisinde 26 Haziran'da, Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu bir eserin yayımlandığının tespit edilmesi üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma işlemlerine başlandığı ifade edildi.

Yapılan tespitlerde Leman dergisinin genel yayın yönetmeninin Mehmet Tuncay Akgün, bahse konu eser sahibinin Doğan Pehlevan, sorumlu yazı işleri müdürlerinin Zafer Aknar ve Aslan Özdemir, müessese müdürünün Ali Yavuz ve grafikerin Cebrail Okçu olduğu, Pehlevan, Aknar, Yavuz ve Okçu'nun 30 Haziran ve 1 Temmuz'da, firari şüpheli Özdemir'in de 11 Temmuz'da yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan iddianamede, Akgün'ün 26 Haziran'da İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptığı, hakkında sulh ceza hakimliğince yakalama kararı bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, söz konusu karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiğine dikkati çekilerek, şüpheli Pehlevan'ın sosyal medya hesabından 1 Kasım 2024'te "İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır" şeklinde paylaşım yaptığının tespit edilmesine ilişkin hakkında ayrıca "zincirleme suç" hükmünün uygulanmasının istendiği vurgulandı.

Şüpheliler tarafından sergilenen eylemin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilen iddianamede, anılan suçla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğerinin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kişilerin cezalandırılabileceğinin düzenlendiği bildirildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına da yer verilen iddianamede, "Soruşturma konusu karikatürde yer alan İslam Peygamberi Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın tasvir edildiği karikatürün halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu" ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayımlanmasının ardından birçok hesap ve grup tarafından yorumlarla paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, bunu müteakip tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde etkiyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliğince tanzim edilen araştırma raporuna değinilen iddianamede, buna göre tahrik edilen grubun 30 Haziran'da, Beyoğlu ve Bakırköy'de eylem gerçekleştirdikleri, somut olay yönünden kanun maddesindeki suçun şartlarının gerçekleştiği belirtildi.

İddianamede, "Eser sahibi, grafiker, genel yayın yönetmeni ve sorumlu müdür pozisyonunda bulunan tüm şüphelilerin birlikte hareket ettikleri, karikatürün şüpheli Doğan Pehlevan tarafından çizilmesi akabinde sorumlu müdürler ve genel yayın yönetmeninin onayından geçtiği, grafiker pozisyonunda bulunan şüpheli Cebrail Okcu tarafından sayfaya yerleştirildiğinin anlaşıldığı, böylelikle şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde eseri meydana getirerek dergide yayımladıklarının ve yayımlanan eserden iştirak halinde sorumlu olduklarının değerlendirildiği" ifadelerine yer verildi.

Yürütülen soruşturma neticesinde emniyet tarafından tanzim edilen araştırma raporları, olay tutanakları, şüpheli ifadeleri ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, iştirak iradesi içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterince şüphe oluştuğuna dikkati çekilen iddianamede, eserin yayımlandığının anlaşılması karşısında "suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi" maddesinin de tatbikinin gerektiği bildirildi.

Hapis cezası talebi

İddianamede şüphelilerden sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ile Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ile hakkında yakalama kararı bulunan derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan hakkında ise "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Pehlevan'ın üzerine atılı, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dosyasının ayrılıp, ayrıca soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmanın şüphelilerinden hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu ve İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edilmişti.

Başsavcılıkça bunun üzerine Özdemir'in İstanbul Havalimanı'nda yakalanması için emniyete talimat vermişti.

Özdemir Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikte tutuklanmıştı.​​​​​​​