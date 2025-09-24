Açık 26.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.09.2025 12:36

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için verilen durdurma talebini görüşecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mahkemenin bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere toplanacak.

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için verilen durdurma talebini görüşecek

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Mahkemeden CHP İl Kongresi'ni durdurma kararı
Mahkemeden CHP İl Kongresi'ni durdurma kararı

Yüksek Seçim Kurulu, mahkeme kararını görüşmek üzere saat 13.30'da olağanüstü toplanacak.

Mahkemenin kararında şu ifadeler yer almıştı;

"6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

ETİKETLER
CHP İstanbul Son Dakika
Sıradaki Haber
Ömer Çelik: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:15
İran: İsrail ve ABD'nin saldırılarında hasar gören nükleer tesisler yeniden inşa edilecek
13:02
Tur iptalleri ve cayma hakkının ihlali turizm şirketlerine ceza olarak döndü
12:28
Japonya, İsrail'in iki devletli çözümü engellemesi halinde Filistin'i tanıyabileceğini açıkladı
12:18
Türkiye Innovation Week, binlerce katılımcıyı ağırlayacak
11:57
Kanada, TikTok'un çok sayıda çocuğun hassas verilerini topladığını bildirdi
12:12
Hamas'tan İspanya'nın İsrail'e silah sevkiyatını yasaklamasına destek açıklaması
Kahramanmaraş'ın içme suyunu karşılayan 3 barajda doluluk oranı düştü
Kahramanmaraş'ın içme suyunu karşılayan 3 barajda doluluk oranı düştü
FOTO FOKUS
Küresel Kararlılık Filosu’na İHA ile saldırı düzenlendi
Küresel Kararlılık Filosu’na İHA ile saldırı düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ