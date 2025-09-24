YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için verilen durdurma talebini görüşecek

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Yüksek Seçim Kurulu, mahkeme kararını görüşmek üzere saat 13.30'da olağanüstü toplanacak.

Mahkemenin kararında şu ifadeler yer almıştı;

"6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."