Parçalı Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.04.2024 15:34

YSK bugünkü itirazları karara bağladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün de seçim sonuçlarına ilişkin itirazları değerlendirerek karara bağlandı.

YSK bugünkü itirazları karara bağladı

Yerel seçim bitti ama itiraz süreci devam ediyor. Seçim sonuçlarına itirazlar sırasıyla; ilçe, il seçim kurulları ve YSK’ya yapılıyor.

İlçe seçim kurullarına yapılan itirazlar karara bağlandı.

İşte YSK'nın itirazlara verdiği sonuçlar:

Vatan Partisi’nin Van mazbatasının DEM Partisi'ne verilmesine ilişkin itirazı reddedildi.

CHP, Yerköy’de seçimin yenilenmesi için itiraz etti.

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Siverek’teki iptal talebi reddedildi.

DEM Parti’nin Şırnak merkez ilçe seçim iptali talebi reddedildi.

AK Parti Kütahya Emet’te yeniden sayım isteği reddedildi.

DEM Parti’nin Bitlis Güroymak seçimlerinin iptali talebi reddedildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP), Adana Kozan'da mazbata iptalini istedi reddedildi.

MHP’nin Amasya merkez ilçede yeniden sayım isteği reddedildi.

CHP Kızılcahamamda yeniden sayım isteği reddeildi.

CHP’nin Kırklareli merkez ilçesi yeniden sayım talebi reddedildi.

YRP’nin Gaziantep Oğuzeli ilçesinde yeniden sayım talebi reddedildi.

DEM Parti’nin Bingöl merkez oylarının yeniden sayım talebi reddedildi.

AK Parti’nin Ardahan merkez ilçesinde yeniden sayım talebi reddedildi.

BBP Bolu Gerede ilçesinde oyların yeniden sayılmasını talep etti, reddedildi.

BBP Erzurum İspir ilçesi için oyların yeniden sayılmasını talep etti.
 

ETİKETLER
YSK
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:53
Malezya, Meta ve TikTok'tan zararlı içerik denetiminin artırılmasını istedi
16:41
Rusya'daki sellerde su altında kalan ev sayısı 10 bin 550'ye çıktı
16:38
Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
16:39
Netanyahu, Refah'a kara saldırısını "dünyada hiçbir gücün" engelleyemeyeceğini söyledi
16:38
PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
16:42
AKINCI TİHA Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katıyor
Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım indirildi
Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım indirildi
FOTO FOKUS
AKINCI TİHA Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katıyor
AKINCI TİHA Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ