Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, denizlerdeki müsilaj sorununa bilimsel çözüm üretilmesi amacıyla akademisyenlerin katılımıyla YÖK'te düzenlenen toplantıda konuştu.

Saraç, "Özellikle son yıllarda Marmara denizinde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında görülen müsilaj sadece görsel kirliliğe sebep olmamış, aylarca denizin üst tabakasında kalarak balıkçılığı etkilemiş, ekonomik kayıplara da sebep olmuştur ve olmaktadır. Burada bünyesinde hastalık yapıcı bakteri ve virüs bulundurması nedeni ile bir sağlık sorununun da meydana gelebileceğinin bilincinde olmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"İvedilikle harekete geçmeliyiz"

Müsilaj sorununun ekonomik, turizm, balıkçılık ve sağlık alanlarını etkileyen bir durum olduğunu dile getiren Saraç, "YÖK olarak bu konuya ilişkin bir bilimsel seferberliğini başlatmamız icap ediyor. Bugün bunun için konu ile ilgili bilim insanları ile görüşmek üzere toplandık." dedi.

Saraç, "İklim değişiklikleri, sıcaklığın artması, kuraklık konuda etken faktörler arasında sayılmaktadır. Ekolojik tahribatlara sebep olması, floral faunayı değiştirmesi gibi ağır sonuçlar doğurabilecek, deniz yüzeyini örten bu müsilaj oluşumdan bir an önce kurtulmak için sonuçlar üretmek üzere var gücümüzle ve ivedilikle harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye nüfusunun nerdeyse yüzde 30'unun Marmara Denizi çevresindeki il ve ilçelerde yaşadığını hatırlatan Saraç, şunları söyledi:

"Türkiye sanayisinin önemli bir bölümü de Marmara Denizi çevresinde konumlanmış durumdadır. Bu iki temel neden Marmara’nın daha kolay kirlenmesine neden oluyor. Mücadelemizde bu konuyu da dikkate almamız gerekiyor. Marmara Denizi insan sağlığı ve birçok ekosistemi etkilemesi açısından önemli bir iç deniz konumundadır. Ayrıca Marmara Denizinin en önemli ve ayrıcalıklı özelliği bir ulusal deniz olmasıdır. Bütün bu özellikler nedeni ile gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse Yükseköğretim Kurulu’nun nezdinde akademik dünyamız bu konuda hem eylem hem bilimsel olarak bir seferberlik yürütme kararlılığındadır."

"Burada tüm hocalarımızı dinleyeceğiz, önerilerini dikkate alacağız"

Akademik bünyelerinde alanla ilgili 30 fakülte, 42 araştırma merkezi ve 6 enstitü bulunduğunu ifade eden Saraç, "Ayrıca YÖK olarak Su bilimlerine kaydolan ve ilk üç sırada bu programlara yerleşen öğrencilerimize başarı bursu veriyoruz. Bu destekleri daha da ileri boyuta taşıyacağız. Burada tüm hocalarımızı dinleyeceğiz, önerilerini dikkate alacağız. Ve çıktılarını ilgili makamlara ileteceğiz. Bildiğiniz üzere bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bu çalışma grubunu kabul edecek ve konu ile ilgili kendilerine bilgi arz edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplantının ardından akademisyenleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceği ve Erdoğan'a toplantının çıktılarına dair bilgi sunulacağı duyuruldu.