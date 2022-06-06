Özvar, YÖK tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı çerçevesinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Araştırma Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda konuşan Özvar, programın, araştırma üniversiteleri arasında iş birliği ve dayanışmayı arttırmak ve bilgi paylaşımında bulunmak almacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Özvar, Türkiye'nin öncelikli hedefleri ve alanları çerçevesinde nitelikli bilgi üretmek, disiplinler arası çalışmaları ve iş birliklerini teşvik etmek, doktoralı araştırmacı insan sayısını artırmak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve üniversiteleri uluslararası alanda daha görünür kılmak maksadıyla yürütülen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'na ilişkin yeni vizyonu, 13 Aralık 2021'de kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

"Araştırma üniversitesi konsepti yükseköğretim uzmanlarına heyecan getirdi"

Program çerçevesinde yapılan çalışmaları aktaran Özvar, araştırma üniversitesi konsepti ve stratejileri üzerine geliştirdikleri yeni yaklaşımın, üniversitelerde ve yükseköğretim uzman çevrelerine heyecan getirdiğini anlattı.

Ancak, kurumlarda bilimsel araştırma üretkenlik ve kalitesini yükseltmek başta olmak üzere, dünya ölçeğinde güçlü ve kaliteli bir üniversitenin inşasında hala atılması gereken adımlar bulunduğuna işaret eden YÖK Başkanı Özvar, bu adımlardan birinin de araştırma üniversitelerine yönelik mali destekler olduğunu kaydetti.

Üniversitelerin araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik özel destek programları sağlanması konusunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile çeşitli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Özvar, 17 Mart 2022'de imzalanan protokol sayesinde Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nın hayata geçirildiğini söyledi.

Özvar, destek programının işleyişine ilişkin usul ve esasların da Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eş güdüm içerisinde,YÖK tarafından hazırlanarak üniversitelere duyurulduğunu ifade ederek, "Buna göre destek programı çerçevesinde, bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere, YÖK Başkanlığı tarafından her yıl yapılacak performans değerlendirmesi sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından araştırma üniversitelerine yıllık olarak kaynak tahsis edilecektir" bilgisini verdi.

Erol Özvar, araştırma üniversitelerinin kendilerine tahsis edilen bu mali kaynağı, YÖK tarafından eşleştirildikleri alanlardaki bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanabileceklerini söyledi.

Destek Programı kapsamında, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçelerine kaynak aktarımı yapılacağını belirten Özvar, "Bu kaynak, üniversitelerin BAP Yönetmeliği kapsamında kullanılacak. Araştırma üniversitelerine yönelik olarak bu yıla mahsus olmak üzere 100 milyon liralık bir kaynak, araştırma projelerinde kullanılmak üzere üniversitelerimize destek aktarılacaktır" dedi.

Dünyada küresel bir ekonomik krizin yaşandığı bir ortamda, devletin ilgili birimlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla araştırma üniversitelerine verilen bu mali desteğin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Özvar, Erdoğan'a şükranlarını sundu, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ekibine de bu sürecin yürütülmesindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

YÖK olarak bu kaynağın sonuçlarını takip edeceklerini vurgulayan Özvar, ortaya çıkan sonuçlara göre yeni performans değerlendirmeleri yapacaklarını bildirdi.

Programa, Araştırma Üniversitelerinin rektörleri ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı.