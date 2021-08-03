Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 21:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YKS tercih süresi uzatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberi sosyal medya hesbı üzerinden duyurdu.
Türkiye'de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını belirtti.
Yapılan bu değişiklikle adaylar 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek.
Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2021
Etiketler: YKS Recep Tayyip Erdoğan
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