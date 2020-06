ÖSYM tarafından düzenlenecek ve 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı 2020-YKS, hafta sonu yapılacak.

TYT 165 dakikaya çıkarıldı

Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT'de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. 2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12.sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.

Buna göre YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), yarın saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

İkinci oturum 180 dakika sürecek

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü oturum 120 dakika sürecek

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Nüfus müdürlükleri açık tutulacak

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için İl/İlçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması

YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS paylaşımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Sınav binalarının sınavdan önce detaylı olarak temizleneceği ve dezenfekte edileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aygün, "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır." uyarısında bulundu.

Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevlilerce yönlendirme yapılacağını vurgulayan Prof. Dr. Aygün, bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacağını, adaylara maske ve el dezenfektanı dağıtılacağını aktardı.

"Sınava Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız"

Prof. Dr. Halis Aygün, adaylara, sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olmaları uyarısında bulunarak şu bilgileri verdi:

"Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Detaylı bilgi için http://osym.gov.tr sitemizden 2020-YKS Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız için 444 OSYM (6796) Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz."

'Başarıyı artıran uyku reçetesi'

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, AA muhabirine, hafta sonu ÖSYM'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) gerçekleştireceğini belirterek sınavdaki başarıda uykunun önemli rol oynadığını söyledi.

Sınav öncesinde sağlıklı uykunun öğrencinin dikkatini ve problem çözme yeteneğini artırdığını vurgulayan Fırat, "Başarıyla uykuyu birbirinden ayırmanız mümkün değil. Yeterli ve kaliteli uyku, öğrencinin soru çözme kabiliyetini artırır, başarısını direkt etkiler. Sağlıklı uyku alınamadığında dikkat bozukluğu ve uykuya meyil ortaya çıkar. Dikkatsizlik başarısızlığa neden olur. Okuduğu şeyi gözünden kaçırabilir. Soruda, 'Hangisi değildir?' yazıyordur ama 'Hangisidir?' diye okursa öğrencinin başarısını direkt etkiler. Kişinin uykusunu alması bu açıdan çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kişinin sağlıklı uyuyabilmesi için uyku hijyenine dikkat etmesi gerektiğini aktaran Fırat, her gün aynı saatte uyumaya özen gösterilmesini istedi. Her vücudun bir biyolojik uyku saati olduğuna dikkati çeken Fırat, "Her gün 23.00'te uyuyan birisi, sınav var diye 21.00'de yatarsa uyuyamaz. Sınavdan bir, iki gün önce vücudunuzu uyku düzenlemesine alıştırmamız lazım." diye konuştu.

"Stres için ilaç kullanmayın"

Fırat, saat 20.00'den sonra uykuyu kaçıracak çay, kahve, gazlı ve kafeinli içecekler tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Gençlerin günlük 6-8 saat uyuması gerektiğine değinen Fırat, şu tavsiyelerde bulundu:

"Sınav günü öğrenci stres yaptığı için uykusu kaçabiliyor. Kesinlikle stres için ilaç kullanılmasını önermiyoruz çünkü ertesi güne daha kötü halde kalkmasına neden olabilir. Doğal yollardan uykusunu alması gerekiyor. Yatılan ortamın, ısı, ışık ve ses düzenine dikkat edin. Akşam yatmadan yarım önce ılık duş alın, muz ve süt tüketin, akşam yemeğini geç saate bırakmayın. Yağlı yemeklerden, tatlılardan uzak durun. Sınav öncesinde sosyal medyadan, telefon ve televizyondan uzak dursunlar. Kişi, moralini bozacak, kafasına takacak birtakım haberler okuyabilir. Yatak odasına mavi ışık yayın telefon, tablet, bilgisayar sokmayın. Uykunuz gelince direnmeyin hemen uykuya geçin."