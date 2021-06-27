Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından hafta sonu YKS sınavı için yapılan kimlik başvurusu sayısını paylaştı.

Paylaşımda, "YKS için hafta sonu açık bulundurduğumuz nüfus müdürlüklerimizde 5 bin 384 sınav adayının T.C. kimlik kartı başvurusunu alarak umutlarına ortak olduk" denildi.