Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 16:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
YKS için 5 bin 384 kişi kimlik başvurusu yaptı
[Fotoğraf: Arşiv]
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 5 bin 384 adayın kimlik kartı başvurusu yaptığını duyurdu.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından hafta sonu YKS sınavı için yapılan kimlik başvurusu sayısını paylaştı.
Paylaşımda, "YKS için hafta sonu açık bulundurduğumuz nüfus müdürlüklerimizde 5 bin 384 sınav adayının T.C. kimlik kartı başvurusunu alarak umutlarına ortak olduk" denildi.
Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) için haftasonu açık bulundurduğumuz nüfus müdürlüklerimizde 5384 sınav adayının T.C. kimlik kartı başvurusunu alarak umutlarına ortak olduk... @TC_icisleri #yks2021#HayatınızınHerAnında pic.twitter.com/QSLgzCQj5b— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) June 27, 2021
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