Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son haftalarda rekor miktarda kokain yakalanan Mersin'deydi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünü ziyaret eden Muş, operasyonların büyüklüğüne vurgu yaptı.

"Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2 başarılı operasyon sonucunda toplamda 1 ton 763 kg kokain ele geçirmişlerdir. Yani neredeyse bir yılda ele geçirilen kokaine denk miktarda kokain son bir hafta içinde Mersin'de ele geçirilmiştir"

Bakan Muş, ele geçirilen kokainlerle ilgili şu ana kadar 6 kişinin tutuklandığını söyledi.

Gümrüklerde önlemle sonuç verdi

2021'de gümrüklerde artırılan önlemlerin de meyvesini verdiğini belirtti.

Muş, "Yılın başından bu yana yaklaşık 4 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Toplam 6,1 ton ağırlığında uyuşturucu ile 15 ton 150 kilogram ağırlığında uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin ülkemize girmesine engel olduk" dedi.

Bakan Muş, artırılan önlemlerin gümrüklerdeki akış hızını yavaşlatmaması için de düzenleme yapıldığını belirtti.

"Verileri yargı makamlarına iletmiş durumdayız"

Muş, yakalanan uyuşturucuların nereden gelip nereye gittiği ve kimlerin bu ağın içinde olduğuna ilişkin tüm bilgilere sahip olduklarını şu sözlerle anlattı:

"Ele geçirilen uyuşturucunun nereden gelip nereye gittiği, hangi ülkelere uğradığı, hangi gemi ve konteyner ile taşındığı, alıcısının, göndericisinin kim ya da hangi şirketler olduğu ve benzeri tüm verilere elbette sahibiz. Tüm bu verileri biz yargı makamlarına iletmiş durumdayız"