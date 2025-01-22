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Gündem
TRT Haber 22.01.2025 18:10

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.00'de başladı.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gündeminde devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi olacak.

Devletin iç ve dış tehdit algılamalarını ortaya koyan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Türkiye'nin değişen tehdit algıları ve bölgesel güvenlik dinamiklerine göre yenilenecek.

Son şeklinin verilmesi beklenen Kırmızı Kitap ile Türkiye'nin milli güvenlik anlayışı ve stratejik öncelikleri de güncellenecek.

MGK toplantısında terörle mücadele, Suriye'deki yeni dönem, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes, Doğu Akdeniz ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi bölgesel ve küresel konuların da ele alınması bekleniyor.

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