Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.03.2026 02:47

Suudi Arabistan ve BAE, İHA ve balistik füze saldırılarının engellendiğini açıkladı

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına müdahale edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan ve BAE, İHA ve balistik füze saldırılarının engellendiğini açıkladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda 12 İHA saldırısının engellendiği belirtildi.

Peş peşe yapılan açıklamalarda, tüm saldırıların doğu bölgesine yönelik yapıldığına vurgu yapılarak, İHA'ların savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA'ları engellemesi sonucu oluştuğu vurgulandı.

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran kaynaklı saldırı nedeniyle el-Muharrak kentindeki bir tesiste yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, tesisin mahiyetine ilişkin bilgi verilmezken, yangının can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındığı kaydedildi.

ETİKETLER
Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri İran
Sıradaki Haber
İran medyası: İran'ın İsfahan kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:04
İran medyası: Şu ana kadar ABD ve İsrail'e ait 202 askeri hava aracı hedef alındı
04:09
İran medyası: İran'ın İsfahan kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu
03:02
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildi
01:27
İzmir'de kaput üzerindeki kişiyle drift atan sürücüye 140 bin lira ceza
01:19
Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın
00:59
ABD’de hükümet kapanması uzarsa havaalanları kapanabilir
Edirne'de F-16'lar ve Bayraktar Akıncı prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ