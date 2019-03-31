Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım oyunu kullanmak için Tuzla'daki konutundan saat 11.25'de Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokuluna gitti.

Okul bahçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Torunları Ali Köylübay ve Elif Köylübay ile "1049" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Yıldırım, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Eşinin ardından oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan Yıldırım, kabine geçerek oyunu kullandı.

Sandık görevlilerine başarı dileyen Yıldırım, "Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek zarfı torunu Ali Köylübay ile sandığa attı.

"Seçimler demokrasinin bayramıdır"

Yıldırım, burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

İstanbul'da, Türkiye'nin 80 vilayetinde, ilçelerde, beldelerde, köylerde ve mahallelerde yerel seçimlerin yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz." diye konuştu.

Hem Tuzla Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve mahallenin muhtarı hem de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için oy kullandıklarını dile getiren Yıldırım, seçimlerin İstanbul ve 39 ilçe için hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, "Seçimlerin kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, ortak geleceğimiz, İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bizimkiler de dedesine oy istiyorlar"

Sorular üzerine Yıldırım, torunlarının bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, 6 torunu olduğunu, 2'sinin kura ile belirlenerek kendilerine eşlik ettiği esprisini yaptı.

Bir gazetecinin "Kapıdan girerken küçük bir çocuk yanınıza yaklaşarak, oy istedi." şeklindeki sözleri üzerine Yıldırım, "Gayet doğal bir şey. Bizimkiler de dedesine oy istiyorlar." dedi.

Seçim çalışmalarının iyi geçtiğini, renkli ve keyifli bir kampanya yürüttüğünü vurgulayan Yıldırım, İstanbul'u bir baştan bir başa en az iki kez turladığını, vatandaşlarla bir araya geldiğini, çok güzel anılar yaşadığını, sohbetler yaptığını söyledi. Vatandaşlardan İstanbul'u dinlediğini belirten Yıldırım, "Şimdi artık çalışma zamanı. İstanbul için hizmet üretme, proje gerçekleştirme zamanı." şeklinde konuştu.

Youtube kanalından seçim sonuçlarının paylaşılıp paylaşılmayacağına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Seçim sonuçları hayırlısıyla belli olsun. Bizim kanalı izlemeye devam edin." dedi.

Yıldırım, soru üzerine seçimi evinden ve ofisten takip edeceğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile oyunu kullanmak için Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'na gitti.

Vatandaşlarla sırasını bekleyen İmamoğlu daha sonra ailesiyle birlikte 1382 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Buradaki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yerel seçimin İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

"Sağlıklı, güvenli, huzurlu bir seçim günü yaşayalım"

İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ettiğini dile getiren İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Beş yıl boyunca hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin bütün kentlerinin güzel bir yönetimle buluşmasını, herkesin kucaklandığı, mutlu, huzurlu ve milletçe keyif aldığımız şehirlerin olmasını ve başta bütün bunların İstanbul'da yaşanmasını diliyorum. Umuyorum İstanbul en yoğun katılımlı oyu kullansın. Umut ediyorum günün sonunda bir kişinin bile burnu kanamadan, sıhhatli, sağlıklı, güvenli, huzurlu bir seçim günü yaşayalım."

İmamoğlu, okuldan ayrılırken de kendisine mikrofon uzatan basın mensuplarına seçime ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Mutluyum, güzel bir kampanya dönemi geçti. Keyifli, mutlu, huzurlu kendi açımızdan tek bir olumsuz cümle kurmadan insanlara umut vererek, şehri anlatarak, İstanbul'un neler beklediğini yine İstanbulluya hissettirerek olağanüstü 102 gün... Dolayısıyla çok mutluyum, böyle bir süreci yaşatmaktan çok onur duyuyorum." dedi.

Bugünün, final günü olduğunu ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında bir yönden de yeni bir başlangıç günü. Umut ediyorum tüm İstanbul, en yoğun şekilde oy kullanır. Geleceği olan 5 yılın, en düzgün şekilde yönetileceğine olan kararlılığını göstereceği yer sandık. Bizim kararlılığımız belli. Hem yönetmeye hem de 5 yılın daha iyi geçmesi yönünde hazırlığımıza inanarak güvenerek... Günün sonunda kimsenin burnu kanamasın, sandıklardan atılan oyların aynı şekilde sayıldığı neticeye dönüştüğü, tüm tereddütlerin ortadan kalktığı ve inşallah bütün Türkiye'de aynı şekilde geçsin. Türkiye ve İstanbulumuz için hayırlı uğurlu olsun."

"Erken kutlama yapıyorlar herhalde"

Yabancı basın ile ulusal basının ilgisine yönelik görüşü sorulan İmamoğlu, da "Erken kutlama yapıyorlar herhalde ne diyelim. Hayırlısı olsun. İstanbul dünya kenti. İstanbul'u takip etmeleri çok doğal, bundan sonra İstanbul'u gün gün takip edeceklerini düşünüyorum. İstanbul daha fazla ilgiye muhtaç." diye konuştu.

Seçimleri partisinin Seyrantepe'deki bilgi işlem merkezinden takip edeceğini belirten İmamoğlu, tüm gününü orada geçireceğini, her anında hem basını hem İstanbul'u bilgilendireceğini aktardı.

Sandık güvenliği konusunda her şeyin hazır olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bugün on binlerce insan görev yapıyor. Vatandaşımıza, görevli arkadaşlarımıza, kurduğumuz merkezin alt yapısına güveniyoruz. Neticede biz de orada olacağız. En ufak bir aksilik olmadan her oya sahip çıkarak günün neticelerini paylaşıyor olacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA