İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte oy kullanacağı İstanbul Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'na gitti.

Vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Soylu, 1004 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandığa ilk oy pusulasını eşi Hamdiye Soylu attı. Eşinin ardından Bakan Soylu da, "Hayırlı olsun" temennisiyle oyunu sandığa attı.

"Bugün, söz milletin"

Bakan Süleyman Soylu, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün, Türkiye'de bir demokrasi havası var." dedi.

Oy verme işlemlerinin bazı illerde saat 07.00, bazı illerde ise saat 08.00 itibarıyla başladığını hatırlatan Soylu, "Şu ana kadar herhangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek birtakım olayların dışında, bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde bugün oyunu kullanacaktır. Bugün, söz milletin." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da oyunu kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna geldi.

Çavuşoğlu, 2406 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, bu seçimin çok önemli olduğunu söyledi.

"İnşallah bu seçimler ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır"

Seçimin şehirleri ehil insanlara emanet etmek için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Demokratik hakkımızı kullanarak oyumuzu verdik. Seçim ülkenin bekası, istikrarı ve geleceği için önemli. Seçimlerde milletimizin kendisi bir ülkenin ve milletin geleceğine yön veriyor. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımız bu bilinçle oy verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu seçimler, hem şehirlerimiz hem de ülkemiz ve ülkemizin istikrarı için hayırlara vesile olur. Ülkenin istikrarının, bekasının ne demek olduğunu, sadece Türkiye vatandaşı olarak değil, Dışişleri Bakanı olarak da önemini çok iyi biliyorum. Ülke ne kadar güçlü olursa dış politikada o kadar etkili olduğumuzu biliyoruz. İnşallah bu seçimler ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Ankara'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sabah erken saatlerde eşi Rana Selçuk ile oy kullanacağı Ankara'da Mehmet İçkale Ortaokuluna geldi.

Burada vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Selçuk, oy kullanacağı 2270 numaralı sandığa giderek kendisine verilen oy pusulası ve mühürle oyunu kullandı.

Selçuk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahalli seçimlerin ülke için hayırlı olmasını dileyerek, "Demokrasimizin gelişmesi için ve bu süreçte halkımızın oylarını rahatlıkla kullanarak kendi görüşlerini ifade edebilmesi için güzel bir fırsat. Bu bir millet ödevi. Tıpkı eğitimde olduğu gibi seçimlerde oy kullanmak bir millet ödevidir. Ben bütün halkımızı oy vermeye davet ediyorum ve bu seçimlerin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Son derece centilmence bir kampanya yürütüldü"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, oyunu Üsküdar Rasathane Ortaokulu’nda kullandı.

Bakan Dönmez, eşi Zeynep Dönmez ve çocukları ile oylarını kullanmak için Üsküdar'daki Rasathane Ortaokulu'nda "2295" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Oy kullanmak için sırada bekleyen Dönmez, daha sonra sandık görevlileriyle tokalaştı.

Gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine veren Dönmez, daha sonra görevliden oy pusulası ile zarfını aldı, kabine geçerek oyunu kullandı ve ardından zarfı "Hayırlı olsun" diyerek sandığa attı.

Dönmez, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, son derece centilmence bir kampanya yürütüldüğünü ve yoğun bir çalışma döneminin geçtiğini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ankara'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Şengül Kurum, kızları 10 yaşındaki Zeynep ve 6 aylık Hatice Zehra ile Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi. Bakan Kurum, buradaki 4081 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Görevlilerden aldığı pusulalarla kabine giren Kurum, oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti ve ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"Tüm milletimize, devletimize oyumuz hayırlı, uğurlu olsun." diyen Kurum, zorlu bir seçim çalışmasını geride bıraktıklarını kaydetti.

Kurum, "Tüm illerimize gitmeye çalıştık. Vatandaşlarımızın derdini dinlemeye çalıştık. Bugün de vatandaşlarımız, milli iradeye inşallah sahip çıkmak suretiyle vatandaşlık haklarını yerine getirecekler." dedi.

"Vatandaşlarımız bugün sandığa iradelerini yansıtacaklardır"

Gelecek 4,5-5 yıllık dönemde seçimin olmaması, Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri ve güçlü Türkiye için yapacakları çok iş olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız da bu bilinçle inşallah bugün sandığa iradelerini yansıtacaklardır. Biz de pazartesi itibariyle 'Bismillah' diyerek işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şehirlerimizin 50 yılını, 100 yılını planlayacak ve vatandaşımızın yaşam kalitesini artıracak bu projeleri de vatandaşımızla el birliği içerisinde, onların rızası çerçevesinde, kentsel dönüşümden millet bahçesine, atık su arıtmadan düzenli depolama tesislerine kadar halkımızın sorunları, problemlerinin tamamını içerecek şekilde inşallah gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Tüm milletimiz için devletimiz için gönül coğrafyamız için hayırlı uğurlu olsun."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan İstanbul'da oyunu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve eşi Meral Turhan oyunu kullanmak için Altunizade Hafize Özal Ortaokuluna geldi.

"2011" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaşan Turhan ve eşi Meral Turhan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Bakan Turhan, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her şeyden önce huzurlu bir şekilde seçim günümüzü tamamlamayı temenni ediyorum." dedi.

Turhan, "Tabii düne kadar seçime katılacak olan partiler, kişiler gerekli çalışmaları yaptılar. Bugün artık karar milletin. Sandıkta her şey tecelli edecek ve sandıktan çıkan karara herkes saygılı olacak. Ben ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum bu seçimlerin. Ve milletin vereceği kararın en doğru karar olacağını inanıyorum" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Ankara'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, oy kullanmak için Yenimahalle'deki Sofuoğlu İlkokuluna eşi Ahu Pakdemirli ile geldi.

Kayıtlı olduğu 1030 numaralı sandığa giden Pakdemirli, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Pakdemirli, eşiyle birlikte oy kullanmaya gelerek vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Gün içinde İzmir'e giderek seçim sonuçlarını orada takip edeceğini ifade eden Pakdemirli, gece geç saatlerde Ankara'ya döneceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Pekcan İstanbul'da

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eşi Hasan Pekcan ile birlikte oy kullanacağı Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'na geldi.

Oy kullanmak için sırada beklerken vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Pekcan, kayıtlı olduğu 1195 numaralı sandıkta oy kullandı.

Pekcan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, herkesin demokratik hakkını kullandığını belirterek, "Bu seçimlerin huzurlu, mutlu, sağlıklı ve barış içinde geçmesini diliyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel İstanbul'umuza da, memleketimize de, milletimize de..." dedi.

Adalet Bakanı Gül Ankara'da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi İlknur Gül ve 4 yaşındaki oğlu Ali Hamza ile Sofuoğlu İlkokuluna geldi.

Burada vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Gül, oy kullanacağı 1036 numaralı sandığa giderek oyunu kullandı.

Gül, "Sandıktan çıkan karar, elbette milletimizin verdiği karar, herkesin saygı duyacağı, herkesin kabul edeceği bir netice olacaktır. Şimdi artık söz de yetki de karar da milletindir, asıl sahibinindir. Milletimiz en güzel kararı kendileri verecektir, takdir edecektir. " dedi.

"İdari olarak da her türlü tedbirler alındı"

Seçimlerin huzur, güven ve dürüstlük içerisinde, şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini, Yüksek Seçim Kurulu ile tüm seçim düzeninin takip edildiğini belirten Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İdari olarak da her türlü tedbirler alındı. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde iradesini ne yönde arzu ediyorlarsa o şekilde kullanacakları bir seçimi ifa etmekteyiz. İnşallah en güzel sonuçlar gerçekleşmiş olur. Vatanımız ve memleketimize inşallah hayırlı olur."

Seçimlerin ülkeye, millete hayırlı olmasını dileyen Gül, "Milletimizin verdiği karar en doğru karardır." dedi.

Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve eşi Hale Koca, oy kullanmak için gittikleri İstanbul Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda "3299" numaralı sandıkta oy verdi.

Sağlık Bakanlığının oy kullanması gereken hastalarla ilgili planlamaları yaptığına değinen Koca, "Ocak ayında yatağına bağımlı hastalarımızın da seyyar sandıklarda oy kullanmasını sağlayan bir genelge yayımlamıştık. E-rapor düzenlemesiyle toplam 50 bin kişiye yakın e-rapor verildi. 24 Haziran'da raporunu almış olan vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin de raporlarının geçerli olduğunu ayrıca belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Bugüne ilişkin de Koca, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesini sağlamak üzere 27 bin sağlık personelimiz, şu an aktif görevinin başında hizmet vermektedir. Bugüne özel, 2 bin 751 olan istasyon sayımıza 418 acil istasyon ilavesi sağlayarak eksiksiz hizmeti sağlamak istedik."

Bakan Koca, hastanelerdeki ve evde bakım hizmeti alan hastaların da oy kullanmaları için geçen hafta bir genelge yayımlandığını hatırlatarak, "Bununla ilgili hem hastanelerimizden hem evde bakım hizmeti alan seçmenlerin 112 ambulanslarımız ve hasta bakım araçlarımızla oy kullanmaları sağlanmış olacak. Bu çerçevede de 7 bin çalışanımız aktif görevlendirildi." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Ankara'da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Karakusunlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4256 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Selçuk, seçim sonuçlarının hem Ankara'ya hem de Türkiye'ye "hayırlı olması" dileğinde bulundu.

Selçuk, "Biz, ülkemizin basiretine ve ferasetine her zaman güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy İstanbul'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ailesiyle birlikte oyunu kullanacağı İstanbul Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti.

Oyunu 1336 numaralı sandıkta kullanan Ersoy'a eşi Pervin Ersoy, çocukları Mehmet Reşat Ersoy ve Aslancan Ersoy eşlik etti.

Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, "Çok güzel demokratik bir ortamda güzel bir seçim oluyor. Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başladığı gibi huzurlu bir şekilde bitecek inşallah." dedi.

Zarfı sandığa oğluyla birlikte atmasının sorulması üzerine Ersoy, "Tanışsın istedim, sistemle, demokrasiyle, öğrensin istedim. Onlar da gördüler." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak İstanbul'da

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ile oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Saffet Çebi Ortaokulu'na gitti.

Albayrak ve eşi Esra Albayrak daha sonra "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tokalaştı.

Gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine veren Albayrak, daha sonra görevliden oy pusulası ile zarfını aldı, kabine geçerek oyunu kullandı ve ardından zarfı sandığa attı.

Albayrak, oyunu kullandıktan sonra hayırlı olmasını temenni etti.

Milli Savunma Bakanı Akar Ankara'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını Çankaya İlkokulu'nda kullandı.

Oy kullanmak için sandık başına ilk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler geldi. Eşi Demet Güler ile 1165 numaralı sandıkta oyunu kullanan Güler, oy atarken "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1170 numaralı sandıkta, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ise 1167 numaralı sandıkta eşleriyle oylarını kullandı.

Sandık başına gelen vatandaşlarla sohbet eden Akar, eşi Şule Akar ile oy kullanacağı 1166 numaralı sandığa geçti. Burada sandık görevlilerinin beklemeden oy kullanabileceklerini belirtmesi üzerine Akar, buna karşı çıkarak vatandaşlarla sıra bekledi.

Bu sırada bir bebeği de seven Bakan Akar, oyunu kullandıktan sonra, "Vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Eşinin de oyunu kullanmasının ardından Akar çifti, okuldan ayrıldı. Bu sırada yanına gelen yaşlı bir kadının, terörle mücadelede gösterilen başarıdan dolayı tebriklerini iletmesi üzerine Bakan Akar, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ankara'da

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi Betül Kasapoğlu ile birlikte Ankara'nın Çankaya ilçesi, Ahmet Andiçen ilkokulunda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Kaynak: AA