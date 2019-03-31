Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bükreş'te dün düzenlenen zirve kapsamında, Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmeler yaptı.

Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekleyen AB Dönem Başkanı Romanya'nın Başbakanı Viorica Dancila, Oktay ile görüşmesinde, geçen yıl Varna'da yapılan AB-Türkiye Zirvesi'nin bu kez Bükreş'te gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yanında olduğunu bildirdi.

Oktay ve Dancila, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 milyar dolar olarak belirlenen iki ülke ticaret hacminin yakalanması ve bunun için her iki ülkede faaliyet gösteren iş adamlarına gerekli fırsatların sunulması konusunda mutabık kaldı.

Sağlık yatırımları ve sağlık turizmi konusunda görüş alışverişinde bulunan Oktay ve Dancila, sağlık turizmi kapsamında daha fazla kişinin Romanya'dan Türkiye'ye transferi ve Türkiye'nin başarıyla uyguladığı şehir hastaneleri konseptinin Türk firmaları tarafından Romanya'da hayata geçirilmesi konularındaki ortak görüşlerini belirtti.

Bu kapsamda, Romanya Sağlık Bakanı ve beraberindeki bir heyetin gelecek ay Türkiye'ye gelerek şehir hastanelerinde incelemelerde bulunmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Romanya Başbakanı Dancila, savunma sanayisi alanında iki ülke iş birliğinin geliştirilmesi konusunu da ele aldı.

Görüşmede, 10 milyar dolar ticaret hedefi için büyük önem arz eden, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın eş başkanlığını yürüttüğü Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın bu yıl yapılması konusunda da görüş birliğine varıldı.

Oktay'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile görüşmesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek aylarda Sırbistan'a gerçekleştireceği ziyaret ve bu kapsamda yapılan hazırlıklar gündeme geldi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilecek otoyol projesine dönük çalışmaların gözden geçirildiği görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasında ulaşımı sağlayacak kara yolu ve demir yolu projeleriyle turizm gelirlerinde önemli artış sağlanacağı kaydedildi.

Oktay, zirve kapsamında bir araya geldiği Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile de ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

"Türkiye için Balkanlar da çok önemli"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bulunduğu Dörtlü Zirve'de, taraflarla bir araya gelerek verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Oktay, "Zirve kapsamında, AB'den beklentilerimiz, Balkanlar'daki bölgesel iş birliği konuları, enerji ve göç başlıklarının yanı sıra İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının geldiği aşama gibi konularda muhataplarımıza görüşlerimizi aktardık." dedi.

Oktay, şunları kaydetti:

"Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan liderleriyle yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi ilgilendiren birçok konuda görüş alışverişi imkanı bulduk. Geniş bir coğrafyanın istikrarına katkı sunabilecek potansiyele sahip olan ve bunu sağlayan Türkiye için Balkanlar da çok önemli. Soydaşlarımızın ve ecdat yadigarlarımızın bulunduğu bu bölgeyle ilişkilerimizi her zaman güçlü tutmalıyız. Balkanlarda kalıcı bir barış ve iş birliği ortamının kurulması Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Bölgedeki her toplumla, arasında var olan tarihi, kültürel bağlar ve ortak ekonomik çıkarlar sayesinde Türkiye, Balkanlar'da istikrar ve barıştan en çok istifade edebilecek ülke."

Kaynak: AA