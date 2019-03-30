İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular Uğur Aktaş ile Merve Çoban, altın madalya kazandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sporcular Aktaş ve Çoban'a tebrik telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA