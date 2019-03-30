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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya kazanan sporculara tebrik
30 Mart 2019 Cumartesi 22:42 - Son Güncelleme 30 Mart 2019 Cumartesi 22:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı.
İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular Uğur Aktaş ile Merve Çoban, altın madalya kazandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sporcular Aktaş ve Çoban'a tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
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