Millet İttifakı'nın İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt ve Beşiktaş'ta seçim otobüsü ile halkı selamladı.

102 gündür İstanbul'un sokaklarında, semtlerinde ve mahallelerinde çalıştığını söyleyen İmamoğlu, herkese ulaşmaya çalıştığını dile getirdi.

İstanbul'un kadın dostu bir kent olacağını belirten İmamoğlu, "Bir kentte kadın sağlıklı, mutlu, huzurlu güvenli değil hayata katılamıyorsa o kentin mutlu huzurlu olması üretme şansı yoktur. Eşitlikçi politikalar ile kadın dostu kent yapacağım." dedi.

Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu boğaz gezisine de katıldı.

Kaynak: TRT Haber