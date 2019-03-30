Meclis'e dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle yeni fezlekeler gönderildi.
Kılıçdaroğlu, Buldan ve Temelli'nin yanı sıra, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan
HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz
HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki
HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç
HDP Muş Milletvekili Mensur Işık
HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul
HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir
HDP Van Milletvekili Tayip Temel
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel
HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç
HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran
HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede
HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun
HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca
HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer
HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ
HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş
HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar
HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül
HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit
HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan
HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz
HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü
HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı
HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan
HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya
HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan
HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir
HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk
CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan ve Kamil Okyay Sındır
TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu.
Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan'ın iki, Ömer Öcalan'ın üç, Ayşe Acar Başaran'ın dört, Tuma Çelik'in iki, Mehmet Ruştu Tiryaki'nin iki, Erdal Aydemir'in iki, Mahmut Toğrul'un iki, Ayşe Sürücü'nün dört, İmam Taşçıer'in iki, Sait Dede'nin iki, Adnan Selçuk Mızraklı'nın iki, Semra Güzel, Musa Farisoğulları, Salihe Aydeniz, Berdan Öztürk, Dersim Dağı ve Remziye Tosun'un beşer dosyası bulunuyor.
Son gelen fezlekeler ile Meclise ulaşan dosya sayısı 292 oldu.
Kaynak: AA