Meclis'e dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle yeni fezlekeler gönderildi.

Kılıçdaroğlu, Buldan ve Temelli'nin yanı sıra, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir

HDP Van Milletvekili Tayip Temel

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş

HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit

HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü

HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan

HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk

CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan ve Kamil Okyay Sındır

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu.

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan'ın iki, Ömer Öcalan'ın üç, Ayşe Acar Başaran'ın dört, Tuma Çelik'in iki, Mehmet Ruştu Tiryaki'nin iki, Erdal Aydemir'in iki, Mahmut Toğrul'un iki, Ayşe Sürücü'nün dört, İmam Taşçıer'in iki, Sait Dede'nin iki, Adnan Selçuk Mızraklı'nın iki, Semra Güzel, Musa Farisoğulları, Salihe Aydeniz, Berdan Öztürk, Dersim Dağı ve Remziye Tosun'un beşer dosyası bulunuyor.

Son gelen fezlekeler ile Meclise ulaşan dosya sayısı 292 oldu.

Kaynak: AA