CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ile bir araya geldi.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz bu seçimde bir ilçe belediye başkanı başarı sergilemişse o başkanı aldık 'sen aday olacaksın' dedik. İmamoğlu öyle oldu. Ekrem İmamoğlu’nun da feyz aldığı kişi sizin belediye başkanınız. Bu liyakate önem vermektir. Her şeyi ben bilirim anlayışından gidip ustasına sorayım anlayışıdır." dedi.

Eskişehir ile Bursa'yı karşılaştıran Kılıçdaroğlu, "İnsan ağacı, nehri görmek ister. Bütün bunları yaratacak olan belediye başkanlarıdır." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber