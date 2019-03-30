Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kağıthane'de halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Kağıthane'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum.

Bu seçim dönemi hem yurt içinde hem de yurt dışında ülkemize ve milletimize yönelik niyetlerin, heveslerin, projelerin tüm açıklığıyla ortaya çıkmasına vesile oldu. Türkiye’de maalesef bu seçimde Kandil, Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Kandil, Pensilvanya’dan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı. Biz bu ittifakı 15 Temmuz’da kurduk. Ya Rabbi, bu ittifakımızı pazara kadar değil, mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle.

Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek. Milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet 'Çanakkale geçilmez' dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir.

"Suriye meselesini sahada mutlaka çözeceğiz"

Bizim IMF ile bir ilişkimiz yok, borcumuzu ödedik, bitti o iş. Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz. İster içeride ister dışarıda olsun, bu milletin işine, aşına, ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız.

Kaynak. AA, TRT Haber