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TRT Haber 24.04.2025 12:22

Yerlikaya: İstanbul'da 101 bin vatandaşımızın barınma talebi karşılandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da dün 6,2'lik depremin ardından gece 101 bin vatandaşın barınma talebinin karşılandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum şunları söyledi:

Deprem sonrası 1399 yapı ihbarı aldık, az hasarlı 7 bina var. Orta ve ağır hasarlı bina yok. Nüfusumuzun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. 28 bin 500 kamu binası inceleniyor, hastanelerin incelemesi bugün tamamlanacak. Kentsel dönüşümde kaybedecek vaktimiz yok. İstanbul'un tek gündemi deprem olmalıdır. İstanbul'da 1,5 milyon riskli bina var. 13 yılda İstanbul özelinde 923 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleşmiştir. 

 

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