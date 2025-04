Bakanlar AFAD Kriz Merkezi'nde açıklama yaptı

AFAD Kriz Merkezi'nde açıklama yapan bakanlar, kendi alanlarıyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.

Yerlikaya: 101 bin vatandaşın barınma talebi karşılandı

Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir'de hissedildiğini, bu depremin ardından en büyüğü 5,9 olmak üzere, 266 artçı deprem meydana geldiğini, 4 ve üzeri artçı deprem sayısının ise 9 olduğunu belirtti.

Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlara göre herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, depremden kaynaklı yaralı vatandaşların da bulunmadığını dile getiren Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 16 bin 712 çağrının geldiğini, bunlardan 995'inin depremle ilgili acil yardım talebi olduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya, "AFAD tarafından İstanbul'a 650 personel ve 148 araç görevlendirildi. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, akredite STK'lerimizle birlikte toplam 903 araç ve 11 bin 481 personel görevlendirildi" dedi.

Barınma ile ilgili 27 lojistik depo ve 54 cep deponun aktif hale getirildiğini bildiren Yerlikaya, İstanbul'da 51 bin vatandaşın camilerde, 50 bin vatandaşın okul, yurt ve sosyal tesislerde olmak üzere toplamda 101 bin vatandaşın barınma talebinin karşılandığını kaydetti.

"Olası riskler titizlikle değerlendirilmektedir"

Türk Kızılay koordinasyonunda 38 belediye ve STK'den, 36 ikram çadırı, 99'u ikram aracı olmak üzere, toplam 286 araç ile 1508 personel ve gönüllünün görev yaptığını vurgulayan Yerlikaya, 348 dağıtım noktasında 527 bini aşkın çorba, 16 bin ekmek, 400 binin üzerinde ikram malzemesi, 55 bin kumanya, 400 binin üzerinde sıcak soğuk içecek ve 500 binin üzerinde su dağıtıldığı bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmış, olası riskler titizlikle değerlendirilmektedir." açıklamasında bulundu.

AFAD Deprem Bilim Kurulu'nun dün yayımladığı açıklamayı anımsatan Yerlikaya, "Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesini, binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımızın 112 Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini, olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmamasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşların, resmi kurumların açıklamalarını dikkate almalarını isteyen Yerlikaya, sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan, teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kurum: Bugünün ihmali yarının felaketi olur

Bakan Kurum da şunları söyledi:

"Deprem sonrası 1399 yapı ihbarı aldık, az hasarlı 7 bina var. Orta ve ağır hasarlı bina yok. Nüfusumuzun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. 28 bin 500 kamu binası inceleniyor, hastanelerin incelemesi bugün tamamlanacak. Riskli yapıların yüzde 30'u acil dönüşmeli. Kentsel dönüşümde kaybedecek vaktimiz yok. İstanbul'un tek gündemi deprem olmalıdır. İstanbul'da 1,5 milyon riskli bina var. 13 yılda İstanbul özelinde 923 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleşmiştir. Sahada özel sektörümüzle birlikte 209 bin ev ve iş yerimizin dönüşümü devam etmektedir. Daha hızlı, büyük, sağlam adımları atmak mecburiyetindeyiz. 41 bin konutumuzun dönüşüm kapsamında görüşmeleri sürüyor. 21 bin konutumuz da bu kapsamda dönüşmektedir. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetiyle İstanbul'u depreme hazırlamak için canla başla tüm birimleriyle, bakanlıklarıyla çalışmaktadır. İstanbul için her saniye değerli, vakit darldıkça daralıyor. İstanbul'da deprem meselesi milli güvenlik meselesidir. Siyaseti bir yana bırakıp acilen bu işe odaklanmayı beklemektedir. 16 milyon İstanbullunun geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde siyasete yer yoktur. Milyonlara karşı hep birlikte el ele vermenin zamanıdır. Bugünün ihmali yarının felaketi olur. Daha geç kalırsak da kaybımız çok daha büyük olur. Bu şehirde yaşamak ne kadar güzelse onu korumak, sağlamlaştırmak da o kadar kıymetli bir vazifedir."

Memişoğlu: 60 yaralı tedavi altında

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, birincil yaralanmanın olmadığı bir deprem yaşandığını anımsattı.

Deprem sonrası panik nedeniyle kaçarken yaralanan kişilerin hastanelere başvurduğunu aktaran Memişoğlu, "Bu ikincil yaralanmalarla başvuran hastalarımız, halihazırda geç başvurular ve acil gözlemdeki tedavi görenlerle birlikte 60 hastamız bulunmakta. Bunların 55'i İstanbul'da, 1'i Sakarya, 2'si Yalova ve 2'si Tekirdağ'da olmak üzere bu hastalarımızın tedavileri devam etmekte. Genel sağlık durumları iyi, hayati tehlikeleri bulunmamakta" diye konuştu.

Memişoğlu, depremin ardından vatandaşların çağrıları sonucu teyakkuza geçen sağlık personelini tebrik etti.

Vatandaşlara panik anlarında soğukkanlı davranmaları, bilinçli hareket etmeleri, deprem öncesinde ve depremde nasıl davranacakları konusunda bilinçli olmaları yönünde ricada bulunan Memişoğlu, şunları söyledi:

"Özellikle hem yapısal anlamda hem mantalite anlamında depreme hazırlıklı olması ve depremde nasıl hareket edeceğini, ne yapacağını bilmesi, ezberlemesi gerektiğini söylemek istiyorum. Aynı şekilde devletin bütün kurumları, bakanları, herkes el birliğiyle ve organize şekilde depremle ilgili bütün önlemleri, bütün hizmetleri verebildiğini gördük. Ama yine de büyük deprem olursa nasıl hareket edeceğimizi istişare ediyoruz ve neler yapılması gerektiğini toplumla beraber hareket ederek İstanbul'da bu riskin en minimize şekilde atılmasının çabası içindeyiz."

Bütün hastanelerde poliklinik, ameliyat dahil tüm hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Memişoğlu, hastanelerin fiziksel anlamda analizlerinin yeniden yapıldığını kaydetti.

"Depremlerle ilgili riski azaltmak için hep beraber çalışmamız gerekir"

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'da 2002'den itibaren 41 büyük hastane yapıldığını, yaklaşık 12 sismik izolatörlü hastane bulunduğunu anlattı.

Sismik izolatörlü hastanelerin depremden etkilenmeden hizmetlerini sürdürebilir yapılar olduğunu aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bunlar bizim afet planlarımızda depremle ilgili merkez noktalarımız. Sağlıkla ilgili hem insan gücümüz hem fiziki yapılarımız İstanbul'daki depreme her zaman hazır. Özellikle tatbikatlarla ve yeni afet planlarıyla hastane afet planlarıyla sağlık sistemimiz her türlü depreme hazır. Ancak toplumun ve yapıların da hazır olması gerekiyor. Bu nedenle ben hep birlikte İstanbul'da olabilecek depremlerle ilgili riski azaltmak için hep beraber çalışmamız, birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sağlık Bakanı olarak tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, halkımızın sağlığı için her adımı atıyoruz."

Ala: Yanlış bilgiler, ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "İlk andan itibaren Cumhurbaşkanımız tüm görevlendirmeleri yaptı, depreme dair tüm gelişmeleri anbean takip etti. Resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almamaları önem arz etmektedir. Yanlış bilgiler, dezenformasyon ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bakanlarımız belli aralıklarla bilgilendirme yapmaktadır. Bu sorunun Türkiye'nin gündeminden çıkarılması gerekir" dedi.