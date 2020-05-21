Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye, sadece hidroelektrik santrallerin inşasında değil burada ürettiğimiz elektriğin jeneratörlerini de yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla üretebilir aşamaya geldik. Geçtiğimiz aylarda Keban Hidroelektrik Santralimizin yerli jeneratör testlerini tamamlayarak başarıyla devreye aldık." dedi.

Milli sanayide yerli üretimin en başarılı örneklerinden. Keban Hidroelektrik Santralinde devrede olan o jeneratörleri TRT Haber görüntüledi.

8 jeneratörden ikisinin arızalanmasına üzerine hemen harekete geçildi. Türk mühendisler gece gündüz çalışarak yerli jeneratörleri üretti.

EÜAŞ Keban HES İşletme Md. Etem Camcı, "Buradaki teknisyen ve mühendis arkadaşlarla da montaj bağlantısını biz burada yaptık. Her iki işletme müdürlüğü de EÜAŞ bünyesinde koordineli bir şekilde çalışarak bu işi başardık." diye konuştu.

Milli imkanlarla üretilen 2 jeneratör Keban HES'de kullanılıyor

Türk mühendislerin yerli ve milli imkanlarla yaptığı jeneratörler hemen devreye sokuldu. Böylelikle elektrik üretiminde de herhangi bir kesinti yaşanmadı. 2 jeneratör ithal edilseydi devlet kasasından 118 milyon lira çıkacaktı. Yerli üretimle 12 milyon liraya mal oldu. Üstelik elektrik üretiminde de yüzde 10’luk bir verim artışı sağlandı.

Bakan Dönmez, "İlk jeneratörden elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyle ikinci yerli jeneratörü 4 ay gibi kısa bir sürede hazır hale getirdik. Eğer her iki jeneratörü ithal etmiş olsaydık toplam 16 milyon avro yurt dışına ödemek zorunda kalacaktık." ifadelerini kullandı.

Hidroelektrik Santrallerindeki diğer jeneratörlerin de tıpkı Keban'daki gibi yerli üretim olması için çalışmalar sürüyor.

Haber: Hüseyin Kızluk

Kamera: Ahmet Çöteli