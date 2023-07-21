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Gündem
İHA 21.07.2023 09:18

Yerli otomobil GÜNSEL Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın katılımıyla KKTC’de tanıtıldı

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenler çerçevesinde Lefkoşa’da resmi geçit töreni düzenlendi. Törende ülkenin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de ilk modeli B9’un rengarenk prototipleri de yer aldı.

Yerli otomobil GÜNSEL Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın katılımıyla KKTC’de tanıtıldı
[Fotograf: İHA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenler çerçevesinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlendi. Türkiye ve KKTC bayraklarıyla donatılan alanda yapılan resmi geçit töreninde; devlet protokolü ve halkı selamlayan tören kortejinde, ülkenin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de ilk modeli B9’un rengarenk prototipleri de yer aldı.

Büyük bir katılımla gerçekleşen törenin açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen törende, KKTC devlet protokolünün yanı sarı Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile pek çok siyasetçi yer aldı.

Tören, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı onuruna gerçekleştirilen resmi geçit töreni ile tamamlandı.

Yerli otomobil GÜNSEL Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın katılımıyla KKTC’de tanıtıldı

"Ülkemizin yerli otomobili GÜNSEL"

Resmi geçit töreninde, KKTC’nin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de halkı selamladı. GÜNSEL’in geçişi esnasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bilgi, birikim ve bilimsel üretiminin ürünü olan ülkemizin yerli otomobili GÜNSEL” anonsu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL gibi ileri teknolojiye dayalı projelerin ülkenin Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bugüne kat ettiği yolu gösterdiğini söyledi.

"KKTC’nin bütün dünyaca tanınmasına yönelik atılacak en güçlü adımlardan biri"

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Türkiyemizin de desteği ile GÜNSEL’i ülkemizde üretmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bütün dünyaca tanınmasına yönelik atılacak en güçlü adımlardan biri olacaktır.”

Kıbrıs Barış Herekatı’nın 49’uncu yıldönümünün kutlandığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde GÜNSEL’in ilk modeli B9’un prototipleri ile tören geçidinde yer alması ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Türkiyemizin, adaya ayak basarak Kıbrıs Türkünün bu topraklardaki varlığının ilelebet süreceğini bütün dünyaya duyurduğu 20 Temmuz 1974’ün 49’uncu yıldönümünü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifiyle kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Yerli otomobil GÜNSEL Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın katılımıyla KKTC’de tanıtıldı

"Kıbrıs Türkünün yapabileceklerinin en anlamlı sembolü"

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kıbrıs Türkünün yapabileceklerinin en anlamlı sembolü olarak geliştirdiğimiz GÜNSEL’imizin, resmi geçit töreninde yer alarak Türkiyemizi, devletimizi ve halkımızı selamlaması büyüklüğü tarifsiz bir onur” dedi.

GÜNSEL’i dünya yolları ile buluşturmak için seri üretim hazırlıklarına devam ettiklerini de hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “Türkiyemizin de desteği ile GÜNSEL’i ülkemizde üretmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bütün dünyaca tanınmasına yönelik atılacak en güçlü adımlardan biri olacaktır” diye konuştu. 

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