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Gündem
TRT Haber 21.07.2023 00:20

Twitter'a reklam vermek yasaklandı

BTK sosyal medya platformu Twitter'a reklam verilmesini yasakladı.

Twitter'a reklam vermek yasaklandı

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