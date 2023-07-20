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Gündem
TRT Haber 20.07.2023 22:20

Erdoğan önümüzdeki hafta Abbas ve Netanyahu'yu ağırlayacak

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, 28 Temmuz'da da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Türkiye’de misafir edeceğini duyurdu.

Erdoğan önümüzdeki hafta Abbas ve Netanyahu'yu ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ayrı ayrı Türkiye’de misafir edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı.

Erdoğan, 25 Temmuz'da Abbas'ı ağırlayacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 25 Temmuz'da gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

Netanyahu da 28 Temmuz'da Türkiye'de olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu da 28 Temmuz'da ağırlayacak. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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Filistin Devleti İletişim Başkanlığı İsrail Mahmud Abbas Netanyahu Recep Tayyip Erdoğan
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