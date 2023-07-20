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TRT Haber-AA 20.07.2023 21:40

Türkiye, Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği'nin basılmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, "Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye, Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği'nin basılmasını kınadı

Türkiye, Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yaşanan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Stockholm’de 28 Haziran 2023 tarihinde bir Caminin önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinde 12 Temmuz 2023 tarihinde kabul edilen kararla, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar dini nefret olarak tanımlanmıştı.

İsveç’ten, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi’ndeki yükümlülükleri başta olmak üzere uluslararası sorumlulukları çerçevesinde, İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik bu nefret suçunun önlenmesi için artık caydırıcı tedbirler almasını bekliyoruz. Türkiye, bu tür saldırıların yaşandığı ülkelerle, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık alanlarında beraber çalışmaya hazırdır."

İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına hakaret
İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına hakaret

Ne olmuştu?

İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, bugün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

Momika, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki göstermişti.

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