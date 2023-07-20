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TRT Haber 20.07.2023 21:22

FETÖ'nün sözde "İstanbul Bölge Sorumlusu" yakalandı

FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "İstanbul Bölge Sorumlusu" olarak faaliyette bulunan M.G. yakalandı.

FETÖ'nün sözde "İstanbul Bölge Sorumlusu" yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında İstanbul Bölge Sorumlusu olarak faaliyette bulunan M.G adlı şahıs Ataşehir'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelinin; 6 yıldır firari durumda olduğu, yakalanmamak için farklı şahıslar adına kayıtlı ikametlerde saklandığı, hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/492 sayılı kararına istinaden silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunduğu ve örgüt içerisinde Orhan K. ismini kullandığı tespit edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir Bank Asya’da hesap hareketlerinin bulunduğu belirlenen M.G isimli şahsın, KHK ile kapatılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir eğitim kurumlarında çalıştığı, 2010 yılında KPSS sorularının çalınması ve yaşanan usulsüzlükler ile ilgili yürütülen soruşturmaların şüphelileri arasında olduğu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde Hava Kuvvetleri Sorumlusu Kemal Batmaz ve firari sözde Türk Silahlı Kuvvetleri Sorumlusu Namık K., Adil Öksüz ile örgüt içi gizli haberleşme yöntemi olan operasyonel hat kullanmak suretiyle 7 farklı hat üzerinden çok sayıda irtibatının bulunduğu belirlendi.

Adli işlemleri tamamlanan M.G sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

FETÖ'nün sözde "İstanbul Bölge Sorumlusu" yakalandı


 

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