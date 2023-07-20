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Gündem
AA 20.07.2023 23:36

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili 10 kişi hakkında yakalama kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir" açıklamasını paylaştı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili 10 kişi hakkında yakalama kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum" ifadesini kullanarak, özgürlük ve demokrasi kılıfı altında bu saldırılara müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türkiye, Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği'nin basılmasını kınadı
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İsveç hükümetinin, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek, İslam dinine ve tüm Müslümanlara yönelik bu nefret suçunu önleyecek tedbirleri bir an önce alması ve yetkili makamların saldırganlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmaları gerektiğine dikkati çeken Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İsveç'te Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarıyla dini değerlere yönelik aşağılayıcı eylemleri sebebiyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan soruşturmalar başlatılmış olup, Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca güvenlik birimlerine ve siber suçlarla mücadele birimlerine talimat verilmiş olup; şüphelilerin açık kimlik bilgileri ile suç delillerinin tespiti, Rasmus Paludan ve Salvan Momika ile benzer eylemleri olan tüm diğer kişilerin tespiti hususlarında soruşturmalar geniş ve kapsamlı olarak yürütülmektedir."

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında yakalama kararı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında yakalama kararı

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